6 خطوات تجنبك حفظ بلاغك المقدم للنيابة العامة.. تعرف عليها

كتب سليم على

يقع الكثير من المواطنين فى أخطاء عند تقديم بلاغا إلى النيابة ضد جرائم اٌرتكبت من قبل أشخاص عاديين أو مسئولين، حيث يستغلها محامى الخصم ويدفع بحفظ الدعوى لوجود خطأ فى الاجراءات، وتوجد عدة خطوات يجب اتباعها عند تقديم بلاغ للنيابة وهى كالتالى:-

1- الذهاب لقسم الشرطة التابع للمشكو فى حقه

2- تحرر محضر به كافة تفاصيل الواقعة ويفضل مصحوب بالمستندات

3- الحصول على رقم صادر للبلاغ

4- التأكد من صحة الرقم ونوع البلاغ والا ستجد صعوبة فى إيجاده عند ذهابك للنيابة المختصة

5- التأكد من تحريك الدعوى للنيابة قبل مرور شهر

6- حضور الشاكى أو وكيله بالنيابة لتجنب حفظ الدعوى