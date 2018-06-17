6 أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث البحر الأعظم".. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

أوشكت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، على الفصل فى قضية إعادة محاكمة محمد بديع و8 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بقضية "أحداث البحر الأعظم"، بعد مد أجل الحكم على المتهمين لجلسة 29 يوليو، وتوجد مجموعة من الأرقام مرتبطة بالقضية، منها:

1 ـ الرقم "15" ويشير لعدد المتهمين فى القضية.

2 ـ الرقم "9" ويشير لعدد المتهمين الذين تعاد محاكمتهم بالدعوى.

3 ـ الرقم "23" ويشير لرقم دائرة الإرهاب التى تنظر القضية برئاسة المستشار حسين قنديل.

4 ـ الرقم "18" ويشير لعدد الجلسات التى عقدتها المحكمة فى الدعوى.

5 ـ الرقم "10" ويشير لعدد الجلسات التى استمعت فيها المحكمة للشهود.

6 ـ الرقم "4" ويشير لعدد الجلسات التى استغرقها دفاع المتهمين فى المرافعة.