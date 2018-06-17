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5 آلاف زائر لحديقة الأزهر حتى الآن

الأحد، 17 يونيو 2018 12:39 م
5 آلاف زائر لحديقة الأزهر حتى الآن حديقة الأزهر - أرشيفية
كتب إبراهيم سالم
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قال شريف العريان، مدير حديقة الأزهر، إنه تم رفع حالة الطوارئ لاستمرار استقبال المواطنين والتأكيد على انتشار الخدمات بالمناطق المختلفة بالحديقة، مشيرا إلى أنه وصل إجمالى زوار الحديقة اليوم حتي الآن  5 آلاف مواطن.
 
وأضاف العريان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يصل إجمالى عدد الزوار في ختام أيام عيد الفطر المبارك من 20 إلي 25 ألف مواطن ليتخطى بهذا الرقم إقبال الأمس.
 
وأوضح مدير حديقة الأزهر، أن الحديقة حرصت علي راحة زوارها وتسهيل قضاء أسعد الأوقات برفقة ذويهم إلا أن سوء التعامل مع مقتنيات الحديقة من قبل المواطنين كان هو السائد منذ الأمس علي الرغم من كثرة التنبيه عليهم.
 
 

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