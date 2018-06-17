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وكالة: كوريا الجنوبية وأمريكا تعتزمان إعلان تعليق المناورات العسكرية

الأحد، 17 يونيو 2018 08:05 ص
وكالة: كوريا الجنوبية وأمريكا تعتزمان إعلان تعليق المناورات العسكرية رئيس كوريا الجنوبية
رويترز
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قالت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأحد إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعتزمان إعلان تعليق المناورات العسكرية الكبرى هذا الأسبوع شريطة استئنافها إذا تقاعست كوريا الشمالية عن الوفاء بتعهدها نزع السلاح النووى.

ونقلت الوكالة عن مصدر بحكومة كوريا الجنوبية قوله إن التعليق سيؤثر على المناورات المشتركة الكبرى فحسب دون التأثير على التدريبات العسكرية الروتينية.

وفاجأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المسؤولين فى سول وواشنطن عندما تعهد بإنهاء المناورات العسكرية بعد لقائه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فى سنغافورة الأسبوع الماضى.


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