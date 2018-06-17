video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 01:18 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير قطاع الأعمال العام يزور حديقة الميرلاند بمصر الجديدة

الأحد، 17 يونيو 2018 11:17 ص
وزير قطاع الأعمال العام يزور حديقة الميرلاند بمصر الجديدة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
كتب - عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

فى أولى جولاته بعد أداء اليمين الدستورية وزيرا لقطاع الأعمال العام، قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى حديقة الميرلاند المملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

وتابع الوزير، خلال جولته سير العمل بالحديقة ومستوى الخدمات المقدمة للسادة الزائرين بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للتطوير والتى شملت إحلال وتجديد شبكة المرافق وتطوير منافذ البيع وخدمات الزائرين من ممرات ومشايات ومقاعد الجلوس وبوابات إلكترونية مع زيادة المساحات الخضراء وإضافة عدد كبير من الأشجار والنخيل.

 

ووجه بضرورة الإسراع فى الانتهاء من كافة أعمال تطوير الحديقة - والتى تبلغ مساحتها نحو 45 فدانا - وفق الجدول الزمنى المحدد لتنفيذ المشروع، مع العمل على تحسين مستوى الخدمات.

 

وزار الوزير موقع المرحلة الثانية من أعمال التطوير بالحديقة، وكذلك المنطقة المستأجرة من قبل أحد المستثمرين لإقامة أنشطة سياحية وترفيهية مثل دور سينما وعروض الدولفين ومطاعم وكافيهات ومنطقة ترفيهية للأطفال.

 

وأجرى الوزير جولة تفقدية بموقع مدينة غرناطة الأثرية المملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والتى تشهد حاليا أعمال ترميم وتطوير مع الحفاظ على الطراز المعمارى، حيث وجه بإجراء دراسة لاستغلال المدينة واستثمارها بالشكل الأمثل وإحياء دورها الثقافى لأهالى مصر الجديدة والقاهرة بشكل عام، من خلال إقامة أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية وموسيقية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هشام أنور توفيق وزير قطاع الأعمال العام الجديد.. ماجستير إدارة أعمال تمويل وأول من أنشأ محطة طاقة شمسية أعلى عقار سكنى.. وأول مصرى يحصل من الحكومة على مقابل الكهرباء.. عمل كمستشار لوزير المالية من 2005 لـ2007

5 ملفات تنتظر وزير قطاع الأعمال العام الجديد.. أبرزها "القومية للأسمنت"

قطاع الاعمال

اخبار الاقتصاد

اقتصاد

هشام توفيق

حديقة الميرلاند




لا تفوتك
وزيرة الصحة: الرئيس كلفنا بعلاج غير القادرين بكرامة على نفقة الدولة

وزيرة الصحة: الرئيس كلفنا بعلاج غير القادرين بكرامة على نفقة الدولة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة