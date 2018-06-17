وزير خارجية الأردن يبحث مع المبعوث الأممي جهود حل الأزمة السورية

وكالات

بحث وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى اليوم مع المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا ستيفان دى ميستورا الجهود السياسية لحل الأزمة السورية.

وقال الصفدى فى اتصال هاتفى مع دى ميستورا إنه يجب بذل كل جهد ممكن لوقف القتال وحقن الدم السوري، لافتا إلى أن الحل السياسى هو السبيل الوحيد لوقف معاناة الشعب السورى وإنهاء الأزمة.

وأكد الصفدى أهمية الحفاظ على اتفاق منطقة خفض التصعيد فى الجنوب السورى الذى تم التوصل اليه عبر محادثات أردنية أميركية روسية وأنتج أكثر اتفاقات وقف النار نجاحًا.

واستعرض الجانبان الجهود التى تقوم بها الأمم المتحدة والاجتماعات التى ستعقدها مع مختلف الأطراف المعنية فى جنيف خلال الأيام المقبلة لتفعيل جهود حل الأزمة.