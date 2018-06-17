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وزير المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من صندوق النقد الشهر المقبل

الأحد، 17 يونيو 2018 10:51 ص
وزير المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من صندوق النقد الشهر المقبل الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب – أحمد يعقوب
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يصرف صندوق النقد الدولى الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار، من قرض الـ12 مليار دولار لمصر، خلال الشهر المقبل، يوليو 2018، مؤكدًا أنه بصرف تلك الشريحة تكون مصر قد حصلت على 8 مليارات دولار من القرض، وذلك فى أعقاب المراجعة التى تمت من قبل بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر الاقتصادى فى مايو الماضى.
 
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يقوم المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى اجتماعه المقبل ببحث صرف الـ2 مليار دولار لمصر، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير بتقدم ثابت، وسط إشادة من المؤسسات الدولية ومجتمع الاستثمار العالمى، ومؤسات التصنيف الائتمانى.
 
ولفت الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى، بـ2 مليار دولار، سوف تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بما يدعم أرصدته، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
 
وقاد فريق وزارة المالية التفاوض مع صندوق النقد الدولى، عن طريق فرق فنية متخصصة بالوزارة، حيث تنفذ الحكومة المصرية إصلاحات هيكلية جريئة تتمثل فى تحرير سعر الصرف وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تمتص أثر البرنامج الاقتصادى على المواطنين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام.
 
 
 

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