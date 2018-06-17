video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 10:30 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الصحة توافق على تعيين حسام الخطيب رئيسا لقطاع مكتبها

الأحد، 17 يونيو 2018 10:09 ص
وزير الصحة توافق على تعيين حسام الخطيب رئيسا لقطاع مكتبها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

وافقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على تعيين الدكتور حسام الخطيب رئيس لقطاع مكتبها وذلك لمدة عام خلفا للدكتور محمد عبد الوهاب.

وكانت وزير الصحة وافقت على تعيين الدكتور أحمد محى مساعدا للوزير لشئون الطب العلاجى بالوزارة والدكتور محمد عزمى رئيس الإدارة المركزية لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

يشار إلى أنه هناك حركة تنقلات كبرى فى الوزارة بهدف تصحيح مسار المنظومة لرفع كفاءة الخدمة وضمان وصولها إلى الجماهير بشكل يليق بهم.

وتبحث الدكتورة هالة زايد وزير الصحة عن شخصية  إدارية متميزة لتولى إدارة مكتبها خلال الفترة المقبلة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الصحة: الرئيس كلفنا بعلاج غير القادرين بكرامة على نفقة الدولة

خالد صلاح يكتب: ثم يأتى الدور على الصحة والتعليم

الصحة: لايوجد مصابين فى حريق منزل ببولاق ابو العلا

الصحة

السكان

مكتب الوزير




لا تفوتك
فيديو.. على المصيلحى: الوزارة تتحمل فروق زيادة أسعار المحروقات عن المخابز المدعمة

فيديو.. على المصيلحى: الوزارة تتحمل فروق زيادة أسعار المحروقات عن المخابز المدعمة

الليلة.. "هلال عيد الفطر" يقترن بالزهرة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

الليلة.. "هلال عيد الفطر" يقترن بالزهرة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

تحول 23 محافظة لموازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2018/2019.. تعرف عليها

تحول 23 محافظة لموازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2018/2019.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بمحافظات مصر

6 عوامل تدفع المصريين للتفاؤل قبل مواجهة روسيا.. عودة محمد صلاح.. تألق محمد الشناوى.. الروح المعنوية للفراعنة أمام أوروجواى.. دهاء كوبر فى مواجهة الكبار.. جاهزية طارق حامد وتريزيجيه لمواجهة الدب الروسى

6 عوامل تدفع المصريين للتفاؤل قبل مواجهة روسيا.. عودة محمد صلاح.. تألق محمد الشناوى.. الروح المعنوية للفراعنة أمام أوروجواى.. دهاء كوبر فى مواجهة الكبار.. جاهزية طارق حامد وتريزيجيه لمواجهة الدب الروسى

كيف أسعد الرئيس مئات الأسر المصرية؟ الغارمات انتظرن طاقة أمل منحها لهن السيسى.. 960 أسرة يقضين العيد مع ذويهم والمديونين.. ويدخلن عش الزوجية بعد خروجهم من الزنازنين

كيف أسعد الرئيس مئات الأسر المصرية؟ الغارمات انتظرن طاقة أمل منحها لهن السيسى.. 960 أسرة يقضين العيد مع ذويهم والمديونين.. ويدخلن عش الزوجية بعد خروجهم من الزنازنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة