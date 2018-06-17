وزير الصحة توافق على تعيين حسام الخطيب رئيسا لقطاع مكتبها

كتب وليد عبد السلام

وافقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على تعيين الدكتور حسام الخطيب رئيس لقطاع مكتبها وذلك لمدة عام خلفا للدكتور محمد عبد الوهاب.

وكانت وزير الصحة وافقت على تعيين الدكتور أحمد محى مساعدا للوزير لشئون الطب العلاجى بالوزارة والدكتور محمد عزمى رئيس الإدارة المركزية لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

يشار إلى أنه هناك حركة تنقلات كبرى فى الوزارة بهدف تصحيح مسار المنظومة لرفع كفاءة الخدمة وضمان وصولها إلى الجماهير بشكل يليق بهم.

وتبحث الدكتورة هالة زايد وزير الصحة عن شخصية إدارية متميزة لتولى إدارة مكتبها خلال الفترة المقبلة.