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وزير التموين يوجه بالمرور على مستودعات البوتاجاز لضمان البيع بالأسعار المقررة

الأحد، 17 يونيو 2018 01:37 م
وزير التموين يوجه بالمرور على مستودعات البوتاجاز لضمان البيع بالأسعار المقررة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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ترأس الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة  الداخلية، غرفة عمليات بالوزارة منذ صباح اليوم الأحد، لمتابعة حالة الأسواق بالمحافظات، حيث  وجه الوزير الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين  بتكثيف الرقابة على الأسواق، والتأكد من توافر السلع والمنتجات وكذلك المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز  لضمان بيع المنتجات البترولية بالأسعار المقررة.

وتلقى الوزير تقريرا من مديرى المديريات  بشأن استقرار الأسواق  وتوافر المواد البترولية فى محاطات الوقود، وكذلك الاسطوانات البوتاجاز  فى المستودعات كما كلف الوزير جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية  لاستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق .

 

 


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غرفه عمليات




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