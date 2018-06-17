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وزير التعليم العالى يستعرض تقريراً حول نشاط المركز الثقافى المصرى بأذربيجان

الأحد، 17 يونيو 2018 11:33 ص
وزير التعليم العالى يستعرض تقريراً حول نشاط المركز الثقافى المصرى بأذربيجان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا عن أنشطة المكاتب والمراكز الثقافية بالخارج، مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات عن نشاط المركز الثقافي المصرى بباكو- أذربيجان خلال الفترة الماضية.
 
وأشار التقرير إلى قيام المركز بتنظيم "أسبوع أدب الطفل المصري" لأول مرة في أذربيجان بالتعاون مع مكتبة الطفل الأذربيجانية التابعة لوزارة الثقافة الأذربيجانية، وبمشاركة الكاتب المصري الشهير يعقوب الشاروني.
 
وفى إطار فعاليات "أسبوع أدب الطفل المصري" نظم المركز محاضرة في جامعة التربية الأذربيجانية حول "أدب الطفل المصري"، وقد تناولت المحاضرة أهم اتجاهات أدب الطفل في مصر والموضوعات التي طرأت في هذا المجال. 
 
وأضاف التقرير  قيام المركز بتنظيم احتفالية لإطلاق كتاب "قصص الأطفال المصرية"، وهو كتاب مترجم من اللغة العربية إلى الأذربيجانية، ويحتوى على أكثر من 30 قصة مصرية للأطفال، وذلك بالتعاون مع مكتبة الطفل ومركز الترجمة الأذربيجاني.
 
وتناول التقرير أيضاً قيام المركز  باستقبال طلاب مجمع حيدر علييف العليمي؛ بهدف التعرف على أنشطة المركز المختلفة، وعرض بعض المعلومات حول مصر والعلاقات بين البلدين، وكذلك لقاء مع وفد من أساتذة وطلاب من مركز باكو التعليمي الصناعي القومي للثقافة والفنون؛ لزيارة المركز ومناقشة سبل التعاون بين الجانبين.
 
كما أقام المركز حفل تدشين كتاب "شخصية حيدر علييف في الأدب" بالتعاون مع معهد الأدب التابع لأكاديمية العلوم الوطنية وصندوق المعرفة التابع لرئيس جمهورية أذربيجان.
 
وفى إطار  الأنشطة الثقافية استقبل المركز  كمالا رسولوفا مديرة مركز إبداع الأطفال رقم "1"؛ بهدف التعرف على إمكانيات المركز، ومناقشة سبل التعاون بين المركزين فى المجال الثقافى.
 
كما شارك المركز  فى معرض سياحى دولى بعرض العديد من المستنسخات الفرعونية والكتيبات التي تعكس ثقافة مصر وحضارتها، فضلاً عن المشاركة فى فعاليات المؤتمر الدولى الثالث للطلاب بعنوان "أذربيجان فى ملتقى المعاصرة والمستقبل"، الذى نظمه صندوق المعرفة التابع لرئيس جمهورية أذربيجان.
 
وأضاف التقرير قيام المركز  بتنظيم معرض للمستنسخات الفرعونية بالمدرسة البريطانية، والذى ضم العديد من المستنسخات الفرعونية والأطعمة المصرية والكتيبات التي تعكس ثقافة مصر وحضارتها، وكذلك إقامة احتفالية لتدشين كتاب خلف الكواليس للكاتبة تشنارا ناغييف.
 
وفى إطار الدور المحورى للمركز فى تعليم اللغة العربية عقد المركز لقاءً مع المتدربين من كلية الاستشراق بجامعة باكو الحكومية المتخصصين في دراسة اللغة العربية؛ بهدف تدريب طلاب الجامعات الأذربيجانية على أعمال الترجمة للغة العربية، وقد بلغ عدد الطلاب المتدربين بالمركز (16) طالباً.
 

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