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وزيرة الصحة: نعمل على تحسين بيئة العمل للفريق الطبى لزيادة الإنتاج

الأحد، 17 يونيو 2018 07:10 م
وزيرة الصحة: نعمل على تحسين بيئة العمل للفريق الطبى لزيادة الإنتاج د. هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الحكومة تعمل على تحسين بيئة العمل للعاملين في المجال الطبى سواء من سكن لائق أو غيره، حتى يستطيع الفريق الطبى مباشرة عمله بروح معنوية عالية، بما يساهم فى زيادة الإنتاج، ويعود بالنفع على مصلحة المريض.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم، بقيادات وزارة الصحة بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بقاعة اجتماعات مستشفى المصح البحرى للنساء والولادة، بمحافظة بورسعيد، تمهيداً لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

ولفتت وزيرة الصحة والسكان، إلى العمل سريعاً لاختيار رؤساء الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الجديد، بمحافظة بورسعيد، فضلا عن اختيار مديراً للمشروع الجديد ومعه فريق عمل مدرب على أعلى مستوى.

وأوضحت أن اختيار رؤساء الهيئات الثلاث، يأتى لاستكمال نظم الحوكمة الخاصة بالمنظومة الجديدة بالتوازى، لافتة إلى أن الفريق الذى سيكون مسئول عن المشروع سيضم في عضويته مسئول عن الميكنة وآخر عن الموارد البشرية لوضع برامج تدريبية وتحفيزية للفرق الطبية المشاركة في تطبيق المنظومة الجديدة، وسيعمل هذا الفريق بالتوازى مع الفريق المركزي بمحافظة القاهرة.

ووجهت الوزيرة، بالاستعانة بالخبرات الدولية فى تطبيق نظم الميكنة، مسترشدة فى ذلك بكراسة الشروط التى تحتوي معايير دولية وضعها البنك الدولى فى هذا الشأن.

وأكدت على تشكيل فرق للتدريب على إعداد المستشفيات والوحدات الصحية، وفقا لمعايير الجودة العالمية وبشكل متوازى، لافتة إلى الإسراع فى الإنتهاء من تنفيذ أعمال التطوير والإنشاءات فى جميع المنشآت الطبية.

 
 

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وزيرة الصحة

تحسين بيئة العمل

زيادة الانتاج




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