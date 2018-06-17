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وزيرة الصحة: الرئيس كلفنا بعلاج غير القادرين بكرامة على نفقة الدولة

الأحد، 17 يونيو 2018 09:00 ص
وزيرة الصحة: الرئيس كلفنا بعلاج غير القادرين بكرامة على نفقة الدولة الدكتوة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن العلاج على نفقة الدولة حق للمواطنين غير القادرين، والذين لا يتوفر علاجهم بمصر، مشيرة إلى أنها ستوفر الاعتمادات المالية المطلوبة بالتعاون مع وزير المالية، لضمان توفير الدواء للمريض وسبل توفير علاجه فى القاهرة والمحافظات.

 

وقالت وزير الصحة والسكان، لــ"اليوم السابع"، أن الوزارة بالأساس معنية بتقديم الخدمات للمواطنين وواجبنا توفيرها لهم بشكل دائم، مضيفة أنها ستسعى إلى التوسع فى تطبيق مناظرة المرضى عن بعد، وتوسيع اختصاصات المجالس الطبية الفرعية بالمحافظات، تسهيلاً على المرضى فى الحصول على القرارات لحين تعميم تجربة التأمين الصحى فى جميع أنحاء الجمهورية.

 

وأضافت وزير الصحة، أن حق العلاج أمانة نؤديها لكل مواطن، وكلفنا بها الرئيس السيسى بأدائها لكل مصرى خاصة غير القادرين، مشددة أنه سيتم تطوير وهيكلة جميع المستشفيات وتفعيل نظم الاستعلام والحجز حفاظًا على كرامة المرضى.


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الصحة

العلاج على نفقة الدولة

غير القادرين




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