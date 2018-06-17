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وزيرة الصحة: الدولة تتحمل علاج الأسر الأولى بالرعاية فى التأمين الصحى الجديد

الأحد، 17 يونيو 2018 12:55 م
وزيرة الصحة: الدولة تتحمل علاج الأسر الأولى بالرعاية فى التأمين الصحى الجديد وزيرة الصحة
بورسعيد-محمد فرج
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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الدولة تتحمل علاج الأسر الأولى بالرعاية، فى التأمين الصحى الشامل، من خلال ملف وزارة التضامن الاجتماعى،  فضلا عن أن القادرين سوف يسددون قيمة الاشتراك الذى سوف يتم تحديده خلال الأيام القادمة.
 
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جاء ذلك، خلال جولة الوزير التفقدية بمركز الجوهرة الطبى، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان والدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد. 
 
وزيره الصحه (2)
 
فى نفس السياق، تفقدت الوزيرة مستشفى التضامن التابعة التأمين الصحى ومستشفى النصر العام، ومن خلال جولتها طالبت الوزيرة أن تكون النصر العام بها تخصصات متميزة مثل جراحة القلب والصدر والأورام للأطفال، فضلا عن الرعاية المركزة والحرجة للأطفال مع زيادة الأسرة.
 
 
 
 

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