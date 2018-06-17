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نائب بريطانى: يمكن أن نسقط الحكومة بسبب خلاف على قوانين "بريكست"

الأحد، 17 يونيو 2018 01:48 م
نائب بريطانى: يمكن أن نسقط الحكومة بسبب خلاف على قوانين "بريكست" البرلمان البريطانى - أرشيفية
رويترز
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حذر نائب فى البرلمان البريطانى مؤيد للاتحاد الأوروبى اليوم الأحد من أن الحكومة قد تنهار بسب خلاف بشأن دور البرلمان فى إجراءات الخروج من الاتحاد لكنه قال إنه يأمل فى إيجاد سبيل لتجنب ذلك.

وقال دومينيك جريف، وهو نائب عن حزب المحافظين، يتفاوض مع الحكومة على الصياغة النهائية للقوانين التى من شأنها إنهاء عضوية بريطانيا فى التكتل "يمكننا إسقاط الحكومة، وأؤكد لكم أننى أستيقظ فى الثانية صباحا أتصبب عرقا وأنا أفكر فى المشكلات التى وضعناها على كاهلنا".

وقال النائب العام روبرت باكلاند المسؤول عن هذه المفاوضات إن حكومة المحافظين وهى حكومة أقلية متمسكة باقتراحها الذى رفضه الأسبوع الماضى أعضاء فى الحزب كانوا يعارضون الانسحاب من الاتحاد.

 

 


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