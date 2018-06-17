موجز أخبار الـ6.. الرقابة الإدارية تخصص رقم 15333 لشكاوى مخالفات تعريفة الركوب

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها تخصيص الرقابة الإدارية رقم 15333 لتلقى شكاوى مخالفات الوقود وتعريفة الركوب.

وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة 6 مساء..

حذر مديرو أمن المحافظات السائقين من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، حال عدم الالتزام بتعريفة الركوب، ورفع الأسعار بطريقة غير مبررة، وتحرير مخالفات ضدهم وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة.

قال اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة للأحياء، إنه تم وضع "بنرات" ولافتات كبيرة في كافة المواقف وأماكن انتظار السرفيس بالمحافظة، توضح التعريفة الجديدة للركوب والتى اعتمدتها المحافظة بالأمس، تضمنت تلك اللافتات ثلاث أرقام للشكاوى من مخالفة التعريفة من قبل سائقى السرفيس وهي أرقام "المرور، والمحافظة، ومجلس الوزراء".

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، اليوم، قرارا وزاريا رقم ط12 " لسنة 2018 بشأن تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم بالمخابز البلدية فى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1130 لسنة 2018 باحتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز التى تستخدم وقود "السولار" فى عملية إنتاج الخبز، على أن يظل سعر الخبز المدعم ثابت للمواطن وهو 5 قروش للرغيف.

يواصل اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، حملاته المفاجئة على مواقف الميكروباص ومحطات الوقود بالمحافظات، حيث تفقد منذ قليل محطات الوقود بمدينة المنصورة ومركز شربين بمحافظة الدقهلية فى إطار جولاته المستمرة للاطمئنان على توافر المواد البترولية، والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، رافقه فى الحملة مدير إدارة المرور ومدير مباحث التموين بالمحافظة.

تزامنا مع اقتراب ذكرى ثورة 30 يونيو، قال الكاتب أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية: "الشعب المصرى وجيشه العظيم أنقذوا العالم العربى كله بـ"ثورة 30 يونيو" التى أطاحت بجماعة الإخوان من الحكم، ولم ينقذوا مصر فقط بل العرب جميعا".

تقدم سمير صبرى المحامى وعدد من المواطنين ببلاغات ضد يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، تطالب بمحاكمته للتحريض على مؤسسات الدولة والانضمام لجماعة إرهابية محظورة.

تجرى النيابة الإدارية بديرمواس تحقيقًا موسعًا بالقضية رقم 99 لسنة 2018 ديرمواس فى واقعه فساد مالى وإدارى بمستشفى ديرمواس المركزى بشأن تغيب 25 طبيبا عن العمل مده ثلاث سنوات من عام 2015 حتى عام 2017.

أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك شروط أساسية لاختيار المحافظين الجديد، يأتى على رأسها الخبرة والنزاهة والشفافية وطهارة اليد وحسن السمعة، لافتا إلى أن باقى شروط الاختيار تكون خاضعة لوجهات النظر مثل هل يتم اختيار المحافظين من نفس محافظتهم أو اختيارهم من محافظات أخرى وهكذا.

أصيب 20 شخصًا بجروح فى إطلاق نار فى ولاية نيوجيرسى الأمريكية، فى حين قتلت الشرطة منفذ الهجوم.

يستقبل البطريرك الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الاقباط الكاثوليك مساء اليوم بمقر كلية اللاهوت الكاثوليكية بالمعادي وفدًا إيطاليًا جاء إلى مصر لزيارة مسار العائلة المقدسة ، وذلك وفقا لبيان رسمي صادر عن الكنيسة اليوم

ترأس الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، غرفة عمليات بالوزارة منذ صباح اليوم الأحد، لمتابعة حالة الأسواق بالمحافظات، حيث وجه الوزير الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بتكثيف الرقابة على الأسواق، والتأكد من توافر السلع والمنتجات وكذلك المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان بيع المنتجات البترولية بالأسعار المقررة.

نشرت غرفة عمليات مركز معلومات مجلس الوزراء، تعريفة أسعار وسائل المواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات.

خصصت هيئة الرقابة الإدارية الرقم 15333 لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية عن مخالفات أسعار المحروقات وتعريفة الركوب.

كلف الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بنشر تعريفة الركوب الجديدة الخاصة بكل محافظة، ووجه المحافظين بضرورة الإعلان المتواصل عن التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات فى كل محافظة، وفى وسائل الإعلام المختلفة، مع سرعة طباعة اللافتات، وتعليقها فى المواقف، ووضع ملصقات على سيارات السيرفيس بقيمة الأجرة الجديدة المعتمدة من المحافظين، مع تحديد خطوط ساخنة للشكاوى فى حالة مخالفة أى سائق.

نشب حريق هائل فى منطقة زراعية بعين الشيخ بمدينة الخارجة بالوادى الجديد، مما أسفر عن احتراق 10 أفدنة نخيل، واشتعال النيران فى أجزاء من 3 منازل و4 حظائر وشون مجاورة دون خسائر بشرية.

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الدولة تتحمل علاج الأسر الأولى بالرعاية، فى التأمين الصحى الشامل، من خلال ملف وزارة التضامن الاجتماعى، فضلا عن أن القادرين سوف يسددون قيمة الاشتراك الذى سوف يتم تحديده خلال الأيام القادمة.