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مميش: عبور 536 سفينة قناة السويس بحمولة 34.8 مليون طن خلال 10 أيام

الأحد، 17 يونيو 2018 03:15 ص
مميش: عبور 536 سفينة قناة السويس بحمولة 34.8 مليون طن خلال 10 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ10 أيام الماضية من الأربعاء قبل الماضى وحتى الجمعة، عبور 536 سفينة بحمولة 34.8 مليون طن.

 

وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطور فى صناعة النقل البحرى واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما استعدت له إدارة القناة بنظرة استباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، هذا بالإضافة إلى اتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الأربعاء قبل الماضى عبرت قناة السويس 70 سفينة بحمولة 4.5 مليون طن، ويوم الخميس عبرت القناه 54 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، ويوم الجمعة عبرت القناة 52 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، ويوم السبت عبرت القناة 48 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن.

 

 كما عبرت يوم الأحد 46 سفينة قناة السويس بحمولة 3.6 مليون طن، وعبرت يوم الاثنين 44 سفينة قناة السويس بحمولة 2.3 مليون طن، فيما عبرت يوم الثلاثاء 58 سفينة القناه بحمولة 3.7 مليون طن من الاتجاهين، وعبرت يوم الأربعاء 59 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، ويوم الخميس عبرت القناه 54 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن وعبرت الجمعة 51 سفينة القناة بحمولة 3.3 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ10 أيام فقط 536 سفينة بحمولة 34.8 مليون طن.


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