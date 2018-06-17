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الأحد، 17 يونيو 2018 07:06 م
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مقتل 35 كرديا فى غارات جوية تركية على جبل قنديل شمال العراق

الأحد، 17 يونيو 2018 05:34 م
مقتل 35 كرديا فى غارات جوية تركية على جبل قنديل شمال العراق قصف جوى - أرشيفية
(رويترز)
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قال الجيش التركى إن طائرات حربية تركية قتلت 35 مسلحا من حزب العمال الكردستانى فى ضربات جوية فى منطقة جبل قنديل بشمال العراق يوم الجمعة.

كان الرئيس التركى طيب إردوغان قال يوم السبت إن طائرات حربية تركية قصفت اجتماعا لحزب العمال الكردستانى المحظور فى منطقة قنديل وأضاف أنه يعتقد أن عناصر قيادية أصيب.

ولم يحدد الجيش التركى فى البيان الذى أصدره اليوم الأحد ونشر عبر تويتر ما إذا كانت الضربات الجوية التى أشار إليها هى نفس الضربات التى تحدث عنها إردوغان يوم السبت.

وكثف الجيش التركى ضرباته الجوية فى شمال العراق مستهدفا قواعد حزب العمال الكردستانى فى قنديل القريبة من الحدود العراقية الإيرانية حيث تشتبه أنقرة بوجود قياديين من هذه الجماعة المسلحة هناك.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى حزب العمال الكردستانى منظمة إرهابية. ويشن الحزب تمردا منذ عشرات السنين ضد الدولة فى جنوب شرق تركيا.

وصعدت أنقرة فى الآونة الأخيرة من تهديداتها باحتمال شن هجوم برى فى منطقة جبال قنديل وتعهد إردوغان بالقضاء على "الإرهابيين" فى قنديل.

 


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