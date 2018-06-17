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"مصر للطيران" تسير 20 رحلة من مطارى جدة والمدينة لعودة 4404 معتمرين

الأحد، 17 يونيو 2018 02:41 ص
"مصر للطيران" تسير 20 رحلة من مطارى جدة والمدينة لعودة 4404 معتمرين مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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يستقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، 20 رحلة جوية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران من مطارى جدة والمدينة لعودة 4404  معتمرين بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان، وذلك ضمن رحلات العودة للمعتمرين.
 
وأفاد مصدر بالمطار بأن مبنى الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران استقبل 15 رحلة من مطار جدة على متنها 3275 معتمرا، و5 رحلات من المدينة المنورة على متنها 1129، بإجمالى 4404 معتمرا.
 
تم تشكيل فريق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران، وإنهاء جميع الاستعدادات بالصالة الموسمية بالمطار، لسرعة إنهاء إجراءات خروج ضيوف الرحمن فور وصولهم.
 
وكانت مصادر بالشركة الوطنية مصر للطيران، قالت إن مرحلة العودة للمعتمرين من الأراضى المقدسة ستشهد كثافة فى التشغيل، حيث من المخطط أن يبلغ متوسط رحلات العودة ما يقرب من 25 رحلة يوميًا، أي بإجمالي 450 رحلة جوية خلال الفترة من 12 وحتى 30 يونيو الجارى، وذلك إلى مطارات القاهرة والأقصر وبرج العرب بالإسكندرية.
 
وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران تمكنت من نقل ما يقرب من 45 ألف معتمر إلى مطارى جدة والمدينة المنورة على متن 450 رحلة جوية في مرحلة الذهاب.
 
 

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