"مصر للطيران" تسير اليوم رحلة شارتر لنقل 150 مشجعا إلى روسيا

كتبت رحاب نبيل

تقلع من مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، رحلة شارتر إلى روسيا تنظمها شركة مصر للطيران، لنقل حوالى 150 مشجعا مصريا للمنتخب القومى، كما تسير الشركة غدا الإثنين 10 رحلات شارتر لنقل 1700 مشجعا لمؤازرته ثانى مباراة له فى مشواره بكأس العالم أمام منتخب روسيا صاحبة الأرض والجماهير، وتقام المباراة عصر الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة الأولى.

تقوم سلطات المطار باستقبال الجماهير المغادرة إلى روسيا بمبنى الركاب رقم "2" ، ويتم إنهاء إجراءات سفرهم على الرحلة، ضمن الجسر الجوى الذى تنظمه الشركة لنقل حوالى 3 آلاف مشجع على 19 رحلة شارتر، بالإضافة إلى الرحلات الأساسية، كما سوف يتم استقبال باقى الجماهير غدا الإثنين بتسفيرهم على 10 رحلات .

قال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه سيتم توفير كافة التسهيلات اللازمة لنقل المشجعين، كون مصر للطيران الناقل الرسمي للمشجع والمنتخب المصرى، باستخدام أحدث طرازاتها التى تتمتع بأعلى مستويات الرفاهية، ضمن الدور القومى الذى تقوم به الشركة الوطنية فى دعم ورعاية كافة الأندية والمنتخبات المصرية المشاركة فى البطولات الدولية فى مختلف الألعاب الرياضية، وسوف تهبط الرحلات الشارتر بالمطارات التى تشهد مباريات كأس العالم .