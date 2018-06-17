مصرع عامل وزوجته وابتيهما فى حريق بأخميم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

دفعت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشة مدير إدارة الحماية المدنية بــ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب فى أحواش قرية الاحايوة شرق دائرة مركز أخميم، ونتج عنه وفاة عامل وزوجته وابنتيهما.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير لقطاع الشرق يفيد بنشوب حريق بقرية الأحايوة شرق دائرة مركز أخميم وتجرى أعمال السيطرة عليه من قبل الحماية المدنية .

وانتقل إلى مكان الواقعة اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية وتبين من التحريات التي قادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق والرائد المزمل نافع وكيل الفرع والرائد طارق أبوسديرة رئيس مباحث مركز شرطة أخميم والنقيب إبراهيم صقر معاون المباحث، نشوب حريق هائل بعدد 6 احواش متجاورة بناحية قرية الأحايوة شرق دائرة مركز أخميم ، حيث تم تحرير محضرا بالواقعة وتكليف الأدلة الجنائية بالتوصل لأسباب الحريق .