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الأحد، 17 يونيو 2018 07:47 م
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مصرع طفل وإصابة والدته وشقيقه بحادث سير فى الدقهلية

الأحد، 17 يونيو 2018 07:04 م
مصرع طفل وإصابة والدته وشقيقه بحادث سير فى الدقهلية جثة
الدقهلية - محمد حيزة
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لقى طفل مصرعه فيما اصيبت والدته وشقيقه باصابات مختلفة،  بعد اصطدام سيارة ميكروباص لهم اثناء عبوره الطريق على طريق المنصورة دمياط الشرقى أمام مسجد التقوى .

 

وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية قد تلقى اخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة،  من إدارة شرطة النجدة،  بوقوع حادث تصادم على طريق " المنصورة دمياط الشرقى " أمام مسجد " التقوى " بالمنصورة .

 

وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى مكان البلاغ  وبالفحص تبين أنه حال سير السيارة ميكروباص " قيادة محمد م 33 سنه سائق ومقيم قرية " طرانيس البحر " بمركز المنصورة إصطدم بكل من رشا ا م 30 سنه ربة منزل نجليها محمود 9 سنوات تلميذ ومحمد 12 سنه تلميذ،  ويقيمون خلف مسجد التقوى بالمنصورة حال عبورهم الطريق أمامه فجأة مما أدى إلى حدوث إصابتهم بكسور وكدمات وإشتباه مابعد الإرتجاج وتم نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولى وتوفى الثالث عقب وصوله .

 

وبسؤال قائد السيارة والمصابة الأولى وزوجها أيدوا ذات المضمون وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفى يُفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلى بالبطن ولا توجد شبهة جنائية .

 

كما شهد طريق السنبلاوين برقين أمام قرية برقين نفوق 3 بقرات واصابة 3 آخر ين إثر صدم سياره ملاكى لهم اثناء عبورهم الطريق فجأه .

 


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