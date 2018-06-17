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مصرع طالب وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة بالمنوفية

الأحد، 17 يونيو 2018 10:51 ص
مصرع طالب وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة بالمنوفية انقلاب سيارة - أرشيفية
المنوفية_محمد فتحى
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لقى طالب مصرعه، وأصيب اثنين آخرين فى حادث انقلاب سيارة بأرض زراعية على طريق كمشيش تلا بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من  إدارة شرطة النجدة بحادث تصادم ومتوفى ومصابين بطريق (كمشيش  - الشهداء )  دائرة المركز.
 
 
بالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة ملاكي قيادة "أ . أ . أ . ع ."16 طالب ومقيم مركز شبين الكوم بالأرض الزراعية المجاورة للطريق، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، نجم عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة  مستقلي السيارة كل من ،"ح . ي . ح . "16 طالب  (جرح قطعى بالجبهة ،"م . ط . ج ."16 طالب  بكسر بعظمه العضد الأيسر – اشتباه ما بعد الارتجاج) ومقيمان مركز شبين الكوم.
 
 
تم نقل الجثة والمصاب الأول إلى مستشفى الشهداء المركزى، وتحويل المصاب الثانى إلى مستشفي شبين الكوم الجامعى، وأفاد  مفتش الصحة، أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية الإرتطام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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