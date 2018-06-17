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مصرع طالب تحت عجلات قطار بالمنوفية

الأحد، 17 يونيو 2018 10:33 ص
مصرع طالب تحت عجلات قطار بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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لقى طالب مصرعه، تحت عجلات قطار بمحطة قطار الشهداء بمحافظة المنوفية، أثناء عبوره من مكان غير مخصص لعبور المشاه.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، باستقبال مستشفى الشهداء المركزي "ع . ح . م" 17 سنه، طالب ومقيم دائرة المركز جثه هامدة متأثرا بإصابته بكسور بالجمجمة وجرح بالفم والجبهة. 
 
بالانتقال والفحص وسؤال والده 54 سنه، بالمعاش ومقيم بذات العنوان، قرر أنه أثناء عبور نجله شريط السكة الحديد بناحية العراقية من مكان غير مخصص لعبور المشاه اصطدم به قطار الشهداء منوف ونفى الشبهة الجنائية. 
 
بسؤال شيخ الناحية ومقيم بها أكد بمضمون ما جاء بأقوال والد المتوفي، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية بسبب الارتطام بجسم صلب ولم يتم الجزم بوجود شبهة جنائية، وأشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة،  تحرر عن الواقعة المحضر اللازم بالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.
 
 
 
 

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