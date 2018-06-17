مصرع ربة منزل وإصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة على طريق "سوهاج- البحر الأحمر"

شهد طريق "سوهاج- البحر الأحمر" بدائرة مركز أخميم عند نقطة الكيلو 70، انقلاب سيارة ملاكى عقب انفجار الإطار الأمامى الأيسر، ونتج عن الحادث وفاة ربة منزل وإصابة 4 من مستقلى السيارة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزى والمصابين للمستشفى الجامعى.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير لقطاع الشرق يفيد بوقوع حادث على طريق سوهاج البحر الأحمر ووجود متوفية ومصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق والرائد المزمل نافع وكيل الفرع والرائد طارق أبوسديره رئيس مباحث مركز شرطة أخميم والنقيب إبراهيم صقر معاون المباحث أثناء سير السيارة رقم 56144 ملاكى أسيوط قيادة المدعو أسامة. م. ج 45 سنة مأمور ضرائب ويقيم دائرة مركز أبو تيج "أسيوط" اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيسر مما أدى لانقلابها بجانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة سهير. ف 72 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية والدة قائد السيارة وإصابة قائد السيارة وزوجته رشا. م 40 سنة مدرسة والطفل مارك. ا 11 سنة طالب والطفل مارتن.ا 8 سنوات ويقيمان بذات الناحية من مستقلى السيارة " اشتباه ما بعد الارتجاج وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2467 إدارى المركز لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.