مسئول أمريكى: عدد حالات فصل الأسر المهاجرة سيتضاعف

واشنطن (أ ش أ)

حذر مانويل باديلا جونيور، رئيس الشرطة الحدودية الأمريكية لوادى "ريو جراندى"، من احتمال أن يتضاعف عدد العائلات المهاجرة التى يتم فصل أعضائها عند العبور إلى الولايات المتحدة على طول الحدود الجنوبية.

وقال باديلا، أحد المسؤولين عن تطبيق سياسة "عدم التسامح مطلقا" التى تتبعها إدارة ترامب، لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن العدد سيواصل الزيادة لتكثيف دوريات الحدود ملاحقاتها لأولئك الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.

وبدأت إدارة ترامب تنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقا الشهر الماضي بهدف ردع المهاجرين في المستقبل من محاولة القيام بالرحلة عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة. وتستهدف هذه السياسة ملاحقة أولئك الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، وغالباً ما يتم فصل الأطفال واحتجازهم في أماكن مناسبة ، لحين انتهاء إجراءات النيابة العامة مع والديهم.

ومنذ 6 أبريل، عندما تم الإعلان عن السياسة - قام الملكفون بتنفيذ القانون بفصل 568 من الآباء والأمهات في المنطقة، حسب باديلا. وإن بعض الأطفال الذين تم القبض عليهم لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات.

وعلى الصعيد الوطنى، سجلت وزارة الأمن الداخلى ما يقرب من ألفى قاصر يجرى فصلهم عن والديهم فى الفترة من 19 أبريل إلى 31 مايو.

وقال باديلا إن عملاء حرس الحدود يجدون أن فصل العائلات أمر مؤلم، ومع ذلك، فإن العملاء يضعون مصلحة هؤلاء الأطفال في قلوبهم ، وأضاف "لدينا عملاء حرس حدود ينقذون الأطفال عند النهر، وأحيانًا من النهر. لدينا أطفال يظهرون فى حالة سيئة للغاية. لدينا أطفال في سن مبكرة تعرضوا للاعتداء من قبل مهربيهم".

لكن نشطاء الهجرة قالوا "إن السياسة تتجاهل أسباب فرار الأسر من أمريكا الوسطى، وخاصة عنف العصابات".