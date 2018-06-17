مدفعية الاحتلال الإسرائيلى تقصف مواقع وسط غزة بصواريخ

وكالات

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، موقعا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بثلاث صواريخ.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن شهود عيان، أن طائرة استطلاع اطلقت صاروخا تحذيريا اتجاه موقع "مقبولة" شرق مخيم البريج وشط قطاع غزة قبل أن تقوم المدفعية الإسرائيلية بقصف الموقع بقذيفتين.

وأكدت أنه لم يبلغ عن وقوع أصابات فى القصف المدفعي، بينما أصيب المكان بأضرار مادية.

وكان فى وقت سابق استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية مجموعة من الشبان كانوا يحالوا إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة اتجاه مستوطنات غلاف غزة.