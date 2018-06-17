محافظ سوهاج يوافق على هدم وإعادة بناء الكنيسة الإنجيلية بقرية الرويهب

سوهاج – عمرو خلف

وافق الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، على هدم وإعادة بناء الكنيسة الإنجيلية المشيخية بقرية الرويهب بمركز المنشاة، بعد استخراج التصاريح اللازمة، وتحت إشراف الإدارة الهندسية المختصة، ووفقًا للرسومات الهندسية المعتمدة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة.

وأوضح عبد المنعم، أن هدم وإعادة بناء الكنيسة، جاء بناءً على الطلب المقدم من القس خير خليفه جرجس، المسئول الكنيسة الإنجيلية المشيخية بقرية الرويهب بمركز المنشاة، وذلك على ذات المساحة والارتفاعات ووفقا للاشتراطات البنائية بالمنطقة، عقب استخراج التراخيص اللازمة لذلك، وأن تتم جميع الأعمال تحت اشراف الإدارة الهندسية المختصة.

وأكد محافظ سوهاج، على أهمية توفير الأجواء المناسبة والأماكن اللائقة لممارسة الشعائر الدينية بالمساجد أو الكنائس، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالالتزام التام بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لبناء أو إعادة بناء دور العبادة، وفقًا لما أقره الدستور المصري، وأقرته الشريعة الإسلامية بحرية ممارسة الشعائر الدينية.