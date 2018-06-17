video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 04:40 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

محافظ سوهاج يوافق على هدم وإعادة بناء الكنيسة الإنجيلية بقرية الرويهب

الأحد، 17 يونيو 2018 03:45 م
محافظ سوهاج يوافق على هدم وإعادة بناء الكنيسة الإنجيلية بقرية الرويهب القس خير خليفة جرجس ومحافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق
وافق الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، على هدم وإعادة بناء الكنيسة الإنجيلية المشيخية بقرية الرويهب بمركز المنشاة، بعد استخراج التصاريح اللازمة، وتحت إشراف الإدارة الهندسية المختصة، ووفقًا للرسومات الهندسية المعتمدة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة.
 
 
وأوضح عبد المنعم، أن هدم وإعادة بناء الكنيسة، جاء بناءً على الطلب المقدم من القس خير خليفه جرجس، المسئول الكنيسة الإنجيلية المشيخية بقرية الرويهب بمركز المنشاة، وذلك على ذات المساحة والارتفاعات ووفقا للاشتراطات البنائية بالمنطقة، عقب استخراج التراخيص اللازمة لذلك، وأن تتم جميع الأعمال تحت اشراف الإدارة الهندسية المختصة.
 
 
وأكد محافظ سوهاج، على أهمية توفير الأجواء المناسبة والأماكن اللائقة لممارسة الشعائر الدينية بالمساجد أو الكنائس، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالالتزام التام بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لبناء أو إعادة بناء دور العبادة، وفقًا لما أقره الدستور المصري، وأقرته الشريعة الإسلامية بحرية ممارسة الشعائر الدينية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مباحث تموين سوهاج تضبط 2205 عبوة سمنة مجهولة المصدر

مصرع شخصين صدمتهم سيارة على طريق أسيوط سوهاج الزراعى

صور.. محافظ سوهاج يتابع تطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب بجميع المواقف

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

المنشاة

محافظ سوهاج




لا تفوتك
وكيل أعمال محمد صلاح يعلن جاهزيته عبر تويتر

وكيل أعمال محمد صلاح يعلن جاهزيته عبر تويتر

فيديو جراف.. إزاى تقلل استهلاك بنزين عربيتك؟

فيديو جراف.. إزاى تقلل استهلاك بنزين عربيتك؟

صور.. كيف تقضى مصيف ممتعا؟.. 30 صورة ترصد أجمل المناطق السياحية بمصر.. الإسكندرية القبلة الأشهر للمصطافين.. رمال مطروح البيضاء لعشاق الهدوء.. الطبقة المتوسطة تفضل رأس البر وجمصة.. وأرض الفيروز وجهة الصفوة

صور.. كيف تقضى مصيف ممتعا؟.. 30 صورة ترصد أجمل المناطق السياحية بمصر.. الإسكندرية القبلة الأشهر للمصطافين.. رمال مطروح البيضاء لعشاق الهدوء.. الطبقة المتوسطة تفضل رأس البر وجمصة.. وأرض الفيروز وجهة الصفوة

المنتخب يخوض مرانه الأخير فى جروزنى قبل السفر إلى سانت بطرسبرج.. تمرير كرة اليد يثبت سلامة صلاح واللاعب يخضع لاختبار التحامات قبل مواجهة روسيا.. أحمد فتحى يغادر المران مصابا وطبيب الفراعنة يؤكد لحاقه بالمباراة

المنتخب يخوض مرانه الأخير فى جروزنى قبل السفر إلى سانت بطرسبرج.. تمرير كرة اليد يثبت سلامة صلاح واللاعب يخضع لاختبار التحامات قبل مواجهة روسيا.. أحمد فتحى يغادر المران مصابا وطبيب الفراعنة يؤكد لحاقه بالمباراة

ماهر عصام قصة جميلة حزينة..وداعا يا "أبو قلب طيب"

ماهر عصام قصة جميلة حزينة..وداعا يا "أبو قلب طيب"

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة