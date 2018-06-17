محافظ سوهاج يحيل واقعة "تدخين أطفال الشيشة" للنيابة ويقرر غلق الكافيه

سوهاج – عمرو خلف

أحال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، واقعة فيديو تم تصويره بأحد الكافيات بمدينة طهطا وبه عدد من الأطفال يقومون بتدخين الشيشة إلى النيابة العامة، طبقا لقانون حماية الطفل بالدستور المصرى لتوفير الرعاية والحماية للأطفال.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة من مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا والمتابعة الميدانية بالديوان العام للمحافظة ومفتش السلامة والصحة المهنية ومفتش أغذية بمكتب مراقبة الأغذية بطهطا، للانتقال إلى مكان الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح رجب محمد، مدير إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، أنه تم انتقال اللجنة وتبين أن مكان الواقعة بشارع المستشار حلمى عبد الآخر والمكان مغلق أثناء المعاينة، وغير مرخص بناء على ما أفاد به مسئولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وتبين من الفيديو وجود أطفال دون الثانية عشر عاما يقومون بتدخين الشيشة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد المحافظ على مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا باتخاذ إجراءات إغلاق الكافيه لإدارته بدون ترخيص من الجهات المعنية، وعرض أمر الأطفال على اللجنة الفرعية لحماية الطفل بطهطا لاتخاذ اللازم وفقا لاحكام المادتين (98-99) طبقا لاحكام قانون حماية الطفل رقم (12) لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم (126) لسنة 2008 .