محافظ القاهرة يشدد على تحسين الخدمة بأتوبيسات النقل العام بعد رفع أسعار التذاكر

كتب ماجد تمراز

كلف المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، بالعمل على رفع كفاءة الخدمة بأتوبيسات الهيئة بعد ارتفاع أسعار الوقود، ووجه بتوافر وسائل الأمان داخل الأتوبيس واشتراطات الأمن والمتانة، بالإضافة إلى سيارات المينى باص بشركات النقل الجماعى التابعة للهيئة.

وطالب المحافظ، خلال اجتماع جمعه برئيس الهيئة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بتفعيل دور إدارة الرقابة والتفتيش والتأكد من التزام السائقين بخطوط السير، وفى حالة ثبوت ضبط السير عكس الاتجاه يحال السائق للتحقيق وإيقافه عن العمل.

وشدد المحافظ على مراجعة الزيادات التى أقرتها المحافظة فى تعريفة ركوب أتوبيسات الهيئة، بعد ارتفاع أسعار الوقود، والتأكد من صحتها وإلزام السائقين والمحصلين بها.

يذكر أن محافظة القاهرة، أقرت زيادة تذكرة ركوب أتوبيسات النقل العام إلى 3 جنيهات للمسافة أقل من 30 كم، وتشمل 273 خطًا و4 جنيهات للمسافة أقل من 40كم، وتشمل 44خطًا، و5 جنيهات، لما يزيد عن 41كم وتضم 27 خطًا.

أما بالنسبة لشركات النقل الجماعي تقرر زيادة مينى باص عادى من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، ومينى باص مزود ( واي فاى )من 3,50 إلى 4,25 ومينى باص المدن الجديدة المسافات الطويلة خمس جنيهات بدل من أربعة ونصف جنيه، ومينى باص مميز (واي فاي) ثمانية جنيهات بدل من سبعة جنيهات.