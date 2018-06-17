محافظ الجيزة: عقوبات رادعة للمخالفين وحملات مفاجئة لضبط العمل بالمواقف

كتب إبراهيم سالم

حذر اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، سائقى السرفيس والميكروباص من عدم الالتزام بالتعريفة المحددة من قبل المحافظة، التى تم الإعلان عنها، مؤكداً أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على المخالفين تتضمن سحب الرخصة وتوقيع غرامات مالية وفقاً للقانون.

وقال، إنه اعتباراً من اليوم سيتم تنفيذ حملات من مباحث المرور وجهاز السرفيس والنقل الجماعى على كافة المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة المحددة.

وأضاف، أن جهاز السرفيس والنقل الجماعى قام اعتباراً من اليوم بتعليق لافتات فى كافة المواقف بتعريفة كل خط على وجه الدقة وإلزام السائقين بوضع استيكرز على واجهة وخلفية السيارة بخط السير والتعريفة المحددة وتحذيرهم من القيام بتقطيع المسافات.

وأكد المحافظ، أنه سيقوم بجوالات مفاجئة على كافة المواقف للتأكد من تطبيق التعريفة مطالباً المواطنين بالإبلاغ فوراً عن أى سائق يقوم برفع الأجرة وذلك على تليفونات غرفة عمليات المحافظة ( 35872323 – 35852460 ) والخط الساخن للمحافظة ( 114 ) .