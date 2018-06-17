محافظة القاهرة: سحب تراخيص السائقين غير الملتزمين

كتب سيد الخلفاوى

أكد محافظ القاهرة أن جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تحارب جشع بعض السائقين حيث أنهم يستغلوا الارتفاع الطفيف فى سعر المواد البترولية لتحقيق مكاسب إضافية لهم لذلك.

وشدد المحافظ على إلزام السائقين بتوضيح خط السير والتعريفة على زجاج السيارة الأمامى والخلفى مع تشديد الرقابة الكاملة من رجال المرور وجهاز مشروع النقل الجماعى والإدارة العامة لمواقف سيارات أجرة الأقاليم للتأكيد من الالتزام الكامل بالأسعار المحددة.

وأكد المحافظ على اللواء منيب العزب مدير الادارة العامة لمواقف سيارات اجرة الاقليم بأن يتم الاعلان عن التعريفة الموحدة بخط كبير وواضح داخل مواقف الاقاليم وأي سائق لن يلتزم بهذه التعريفه يتم سحب الترخيص منه فورا وتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.