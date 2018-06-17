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الأحد، 17 يونيو 2018 12:38 م
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محافظة القاهرة تنتهى من إصلاح كسر فى ماسورتى مياه بمصر القديمة والساحل

الأحد، 17 يونيو 2018 11:46 ص
محافظة القاهرة تنتهى من إصلاح كسر فى ماسورتى مياه بمصر القديمة والساحل المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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تمكنت أجهزة حى مصر القديمة، وشركة مياه الشرب بالقاهرة من إصلاح تسريب فى ماسورة مياه قطر 600 مم، بمدخل كوبرى المنيل أسفل كوبري الملك الصالح، فى تواجد المرور ومرفقى الصرف الصحى والمياه ، وتم تسيير الحركة هناك، بعدما تلقت غرفة عمليات الحى بلاغا يفيد بكسر الماسورة.
 
كما رصدت غرفة عمليات حى الساحل، وجود كسر فى ماسورة مياه أسفل كوبرى المظلات، حيث تم إخطار مرفق المياه والقائمين على مشروع الكوبرى لوجود الماسوره فى حرم الكوبرى وتم عمل لجنة من مرفق المياه لاتخاذ اللازم نحو الانتهاء من الاصلاح.
 
وعلى الفو  توجهت فرقة من مرفق المياه برفقة عدد من العاملين بحى الساحل، وتم اصلاح الماسورة بعد وقت قصير من رصد الكسر.
 
 
 

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