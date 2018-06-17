محافظة القاهرة تشن حملة على موقف عبود للتأكد من عدم التلاعب فى تعريفة الأجرة

ماجد تمراز

شنت أجهزة محافظة القاهرة وحى الساحل، وبالتعاون مع قائد شرطة شمال، وقسم مباحث حي الساحل، حملة مكبرة للتفتيش على موقف "عبود" للأقاليم، بعد تحريك أسعار الوقود، وزيادة سعر تعريفة ركوب سيارات السيرفيس من قبل المحافظة.

وأكد الدكتور مجدي شريف، رئيس حي الساحل، إنه لن يتم السماح لسائقي الموقف، بالتلاعب في التعريفة الجديدة، مشيرا إلى أن هناك مراقبة محكمة من الحى وقسم شرطة مباحث الحي، حيث يعد موقف "عبود"، أحد أهم مواقف الأقاليم بالقاهرة.

يذكر أن محافظ القاهرة، اعتمد أمس زيادة أسعار تعريفة الركوب بجميع مركبات السرفيس والميكروباص والتاكسي الأبيض والنقل العام والجماعي.

وجاءت زيادة أجرة مواقف الأقاليم، بما يحقق التوازن بين السائقين والركاب بنسبة تتراوح مابين 15 إلى 20%، طبقًا للمسافات.