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محافظة القاهرة تشن حملات على البناء المخالف بالزاوية الحمراء وتصادر معدات بناء

الأحد، 17 يونيو 2018 11:57 ص
محافظة القاهرة تشن حملات على البناء المخالف بالزاوية الحمراء وتصادر معدات بناء المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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شنت أجهزة محافظة القاهرة وحى الزاوية الحمراء، حملة مكبرة لضبط أعمال البناء المخالفة بنطاق الحى خلال أجازة عيد الفطر المبارك، وإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تمكنت أجهزة الحي، من طرد العمال من العقار 2 حارة عراقى بالأميرية البلد، ومصادرة معدات البناء وتحرير محضر بالواقعة.
 
كما تمكنت أجهزة حى الزاوية الحمراء من إيقاف أعمال هدم مخالف، وتغيير مسار كهرباء بالعقار 5 شارع سيدنا الحسين المتفرع من شارع سلامة عفيفى بالقصيرين، حيث تم تحريز المعدات وإيداعها بمخزن شرطة المرافق، تنفيذًا لتعليمات المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، بالتصدى لمخالفات البناء في إجازة العيد.
 
وقال اللواء هشام عبد الحميد، رئيس حى الزاوية الحمراء، إن هناك تعليمات مشددة من محافظ القاهرة بشن حملات على المخالفين، وخاصة طوال أيام عيد الفطر، مشيرا إلى أن معظم المخالفين يظنون أن أجهزة الحى تحصل على أجازة خلال هذه الأيام.
 

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