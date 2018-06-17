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محافظة الجيزة: لصق "استيكر" على سيارات السرفيس عليها 3 أرقام للشكاوى

الأحد، 17 يونيو 2018 05:52 م
محافظة الجيزة: لصق "استيكر" على سيارات السرفيس عليها 3 أرقام للشكاوى اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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قال اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة للأحياء، إنه تم وضع "بنرات" ولافتات كبيرة في كافة المواقف وأماكن انتظار السرفيس بالمحافظة، توضح التعريفة الجديدة للركوب والتى اعتمدتها المحافظة بالأمس، تضمنت تلك اللافتات ثلاث أرقام للشكاوى من مخالفة التعريفة من قبل سائقى السرفيس وهي أرقام  "المرور، والمحافظة، ومجلس الوزراء".
 
وأضاف الهراس، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تصميم "استيكر" آخر سيتم لصقه على كل سيارات السرفيس والسيارات الأخرى التى تعمل بنطاق المحافظة والمحافظات المجاورة.
 
وتابع: "المواطن المفروض هو اللى يشتكى لأن اللى هيشتكى هو اللى هياخد حقه، والسائق اللى هيتم ضبطه هيتوقع عليه أقصى العقوبات.. أقلها سحب الرخصة".
 

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