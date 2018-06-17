مباحث تموين سوهاج تضبط 2205 عبوة سمنة مجهولة المصدر

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة وإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير الأمن، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 60 قضية تموينية منها ضبط محمد ع ع ع 35 سنة مدير مسئول مخزن سلع غذائية ويقيم دائرة مركز سوهاج لحيازته وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير – وتم ضبط "2205" عبوة سمن نباتي بإجمالي وزن "772" كيلو جرام و تحرر عن ذلك المحضر رقم 199 جنح أمن دولة طوارئ مركز سوهاج لسنة 2018.

وتم ضبط مديحه ج م س 29 سنة ربة منزل وتقيم دائرة مركز طما، لاستيلائها على كمية من السلع التموينية بدون وجه حق، حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ " 2241" وذلك لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6711 جنح مركز طما لسنة 2018.

كمـــا تـــم ضبــــط " 4" قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 5 " قضايا أنتاج خبز ناقص الوزن و" 19 " قضية عدم الإعلان عن أسعار السلع و" 11" قضية عدم حمل شهادة صحية و"6" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و"5" قضايا عدم الإحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و"3 " قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.