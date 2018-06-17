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كأس العالم السر وراء سرقة شركة شهيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجيزة

الأحد، 17 يونيو 2018 01:47 م
كأس العالم السر وراء سرقة شركة شهيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجيزة سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه تم فحص عدد من المشتبه بهم فى حادث سرقة شركة شهيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم التحفط على جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة لتفريغه، للتوصل لهوية المتهمين.

 

وذكرت مصادر أمنية، أن المتهمين استغلوا انشغال العاملين بالشركة فى متابعة إحدى مباريات كأس العالم، وتسللوا للشركة، واستولوا على عدد من الهواتف المحمولة الحديثة، بالإضافة إلى مبلغ مالى وفروا هاربين.

 

وتلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، إخطارا يفيد تعرض فرع شركة شهيرة للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسرقة على يد مجهولين.

 

وكشفت تحريات رجال المباحث أن اللصوص استولوا على عدد من الهواتف ومبلغ مالى من الشركة وفروا هاربين، ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة، للتوصل لهوية مرتكبى الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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