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الأحد، 17 يونيو 2018 01:17 م
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قناة السويس تعلن عن إيرادات سنوية قياسية تبلغ 5.585 مليار دولار

الأحد، 17 يونيو 2018 12:25 م
قناة السويس تعلن عن إيرادات سنوية قياسية تبلغ 5.585 مليار دولار قناة السويس - أرشيفية
رويترز
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قال بيان بموقع هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إن إيرادات القناة للسنة المالية الحالية 2017-2018 زادت 11.5% إلى مستوى قياسى يبلغ 5.585 مليار دولار، وأوضح البيان أن إيرادات السنة السابقة كانت 5.008 مليار دولار.

غير أن السنة المالية لم تنته بعد. وتبدأ السنة المالية بمصر فى أول يوليو وتنتهى فى 30 يونيو، ولم توضح هيئة القناة لماذا أصدرت الأرقام قبل نهاية السنة المالية.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ10 أيام الماضية من الأربعاء قبل الماضى وحتى الجمعة، عبور 536 سفينة بحمولة 34.8 مليون طن.

وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطور فى صناعة النقل البحرى واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما استعدت له إدارة القناة بنظرة استباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، هذا بالإضافة إلى اتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

 


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