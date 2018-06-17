فيديو وصور.. الطفلة منة ضحية إهمال طبى تحتاج 6 عمليات لتستطيع "المشى"

كتب على عبد الرحمن

صبرت على ابتلاء الله لها فى ابنتها التى أنجبتها بعد نجلها الأول، حيث ولدت بنسبة إعاقة بسيطة، ونقص فى الأكسجين وقدرة بسيطة جدا على المشى، إلا أنها حمدت الله على واعتبرتها منة منه، فأطلقت عليها اسم "منة"، ليس هذا فحسب بل إنها لم تيأس وأخذت تطرق أبواب الأطباء مدة 7 سنوات عمر ابنتها أملا فى شفائها، إلى أن وصلت لمرحلة من مراحل العلاج التى تستلزم تدخل جراحى وبالفعل ذهبت لأحد أشهر الأطباء فى هذا التخصص، إلا أن الحلم تحطم بعد إجراء العملية حيث تدهورت حالة ابنتها.

تروى والدة الطفلة منة أحمد زكريا رحلة ابنتها التى تتجاوز بعد السابعة من عمرها مع المرض منذ ولادتها وحتى الآن، قائلة: "ابنتى ولدت مريضة بنقص فى الأكسجين، ونسبة إعاقة ذهنية بسيطة، وليس لديها ضمور أو شد فى العضلات، وظللت 7 سنوات منذ ولادتها فى العلاج الطبيعى، وكانت المشكلة فى كعب قدمها اليسرى حيث كانت تعيق حركتها".

وتتابع الأم لـ"اليوم السابع": "بنتى كانت كويسة وتقف وتمشى خطوات بسيطة، لكن أطباء العلاج الطبيعى أشاروا إلى إجراء عملية فى كعب قدمها اليسرى، وأخرى لإطالة وتر فى القدم اليسرى، وقالوا إنه يمكن أن نتخلى عن العملية الثانية لكن الأهم هى عملية الأولى، حتى تستطيع المشى بصورة طبيعية".

وتضيف والدة منة: "بعد إصرار أطباء العلاج الطبيعى، ذهبت لأكثر من طبيب عظام، وجميعهم أكدوا ضرورة إجراء العملية، وذهبت لطبيب جراحة عظام شهير فى المهندسين، قال إنها تحتاج عملية فى كعب قدمها اليسرى بالفعل وستتحسن حالتها كليًا، بعدها بأسبوع أو أكثر بقليل، وبالفعل اتفقت على إجراء العملية ودبرت ثمنها وكان فى البداية 12 ألف جنيه، ثم طلب الطبيب 3 آلاف أخرى و4 آلاف مرة ثالثة إلى أن وصل إجمالى المبلغ 25 ألف جنيه، كان فى كل مرة يطلب مبلغا نظير أدوية وفك جبس وتركيب جبس وأجر للمستشفى، لأنه أجرى العملية فى مستشفى تخصصى فى شارع جامعة الدول".

وتوضح الأم حالة ابنتها قبل وبعد العملية قائلة: "كانت المشكلة فى انحناء بسيط فى كعب قدمها اليسرى، لكن بعد خروجها من غرفة العمليات كانت متعبة جدا، فأدخلها مرة أخرى غرفة العمليات، وبعدما ذهبت بها للمنزل، كانت ترتفع درجة حرارتها وكانت لديها عدم رغبة فى الطعام، مع استمرارها فى البكاء بشكل هيستيرى، وفى كل مرة اتصل بالطبيب كان يقول إنها ستتحسن بعد فك الجبس، وبالفعل بعد أسبوعين فكينا الجبس، لكننى لم أجد أى آثار لإجراء عمليات فى كعب قدمها اليسرى حسب اتفاقنا، وفجأة وجدتها لا تستطيع فرد قدمها أو حتى تسير الخطوات البسيطة التى كانت تسيرها قبل إجراء العملية".

وتتابع والدة منة: "كنت أسأل الطبيب أكثر من مرة فيقول إنه من آثار العملية، وحينما سألته عن آثار عملية الكعب أكد أنه أجراها بالفعل وأننى لا أفقه فى الطب، لكن مع كثرة شكوكى وتدهور حالة منة الصحية، ذهبت لأكثر من طبيب، فأجمعوا أن ما تم هو عمليات تقصير وتر فى القدمين، وأنه لم يتم إجراء عملية فى كعب القدم اليسرى، وأكدوا أن عمليات تقصير الوتر تسببت فى شد بأوتار قدمها وأصابعها، وهى الآن تحتاج لإجراء ما يقرب من 6 عمليات جراحية بقيمة تتجاوز 150 ألف جنيه، حتى تعود مثلما كانت".

وتضيف الأم: "صُدمت مما جرى، لكننى ذهبت لمعهد شلل الأطفال فى إمبابة، وهناك الأطباء أجمعوا أيضا على ضرورة إجراء الـ6 عمليات الجراحية لكن ليس قبل 6 أشهر حتى تسترد بنتى عافيتها، ومن شدة صدمتى قررت أخذ حق ابنتى فحررت محضرا ضد الطبيب حمل رقم 3367 وبالفعل أمرت النيابة بعرضها على الطب الشرعى لكن لم يصدر التقرير حتى الآن".