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فيديو وصور.. الشرطة النسائية تشن حملاتها لتأمين الفتيات فى آخر أيام عيد الفطر

الأحد، 17 يونيو 2018 06:18 م
فيديو وصور.. الشرطة النسائية تشن حملاتها لتأمين الفتيات فى آخر أيام عيد الفطر جانب من الحملة
كتبت أمانى الأخرس
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تواصل الإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة، بمدرية أمن القاهرة، حملاتها الأخيرة  لتأمين النساء من التحرش، والمضايقات وسط الزحام، وذلك فى اليوم الأخير من عيد الفطر المبارك.

وشملت الحملات مداخل دور العرض السينمائى فى منطقة وسط القاهرة لمواجهة التحرش، حيث شنت الإدارة حملة اليوم، قادتها الحملة العميد نشوى محمود مدير الإدارة، وبرفقتها عدد من الضابطات بذات الإدارة، وعدد من ضباط وأفراد الأمن، بمدرية أمن القاهرة.

 

وأكدت العميد نشوى محمود، على تواجد الشرطة النسائية وسط الفتيات علي مدار العام، وفى كافة المناسبات التى تشهدها البلاد، وتشمل الحملات دائما الحدائق والمتنزهات، ودور العرض، وأماكن الازدحام التى تتعرض فيها الفتيات للمضايقات أو التحرش.

 

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