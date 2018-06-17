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فيديو.. روسيات يرقصن علي "لا لا" قبل مباراة مصر وروسيا

الأحد، 17 يونيو 2018 02:48 م
فيديو.. روسيات يرقصن علي "لا لا" قبل مباراة مصر وروسيا روسيات يرقصن
كتب أحمد عصام
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ظهرت الأغاني المصرية في إحدى الملاهي الروسية قبل مباراة المنتخب المصرى ونظيره الروسى الثلاثاء المقبل فى إطار الجولة الثانية للمجموعة الأولي بكأس العالم.

وتفاعلت الروسيات مع أغنية شعبية والتي طلبتها الجماهير المصرية.

 

ويحتل المنتخب الروسي صدارة المجموعة الاولي برصيد ٣ نقاط متفوقا بفارق الاهداف عن اوروجواي صاحب نفس الرصيد وياتي المنتخبين المصري والسعودي في المركزين الثالث والرابع بجدول الترتيب.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية زورا قناة فيديو 7 على الرابط التالى..

https://www.youtube.com/channel/UCbnJMCY2WSvvGdqWrOjo8oQ?disable_polymer=true


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روسيات

مباراة مصر وروسيا




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