غرق شخصين وإنقاذ 2 آخرين بشواطئ مطروح والساحل الشمالى

مطروح - حسن مشالى

لقى شاب وصبى مصرعهما غرقاً، وتم إنقاذ شخصين آخرين من الغرق، اليوم الأحد، بشواطئ مطروح والساحل الشمالى.

استقبل مستشفى العلمين "أحمد. ع"، 23 سنة، مقيم بالقاهرة، جثه هامدة، إثر تعرضه للغرق أثناء السباحة، بشاطئ إحدى القرى السياحية في مدينة العلمين، كما استقبل مستشفى مطروح العام، "عبد الله محمود زغلول"15 سنة" جثة هامدة، إثر تعرضه للغرق بشاطئ البسنت في مدينة مرسى مطروح، كما تم استقبال "حسنة عبده شعلان "50 سنة ومريم عبدالنبي إبراهيم " 10 سنوات" الذين تم إنقاذهما من الغرق فى نفس الحادث، وجميعهم من محافظة القليوبية.