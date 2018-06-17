عقوبات رادعة للسائقين حال مخالفتهم التعريفة الجديدة.. تعرف عليها

كتب عبد الرحمن سيد

بعد زيادة أسعار الوقود، مع ثانى أيام عيد الفطر المبارك، حددت محافظة القاهرة تعريفة الأجرة لكل السيارات الأجرة "السرفيس" على مستوى القاهرة الكبرى وضواحيها، فى جميع المواقف وخطوط الميكروباصات، حيث أصدرت المحافظة منشورات لاصقة لجميع الأسعار الجديدة، وتوزيعها على جميع السائقين بجميع مواقف الأجرة للصقها على السيارات، وذلك حتى يتمكن جميع المواطنين من معرفة سعر تعريفة الأجرة الجديدة، وحتى لا يكونوا عرضه للسائقين الجشعين.

وأكدت محافظة القاهرة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والصارمة مع أى سائق يخالف التعريفة الجديدة برفع الأسعار، أو لم يقم بتشغيل العداد أثناء الرحلة، وذلك من خلال حملات المرور فى الشوارع والطرق، حيث سيتم سحب التراخيص لمدة شهر كامل، لمنع تكرار المخالفة مرة أخرى، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية من 300 إلى 500 جنيه لعدم تشغيل العداد أو رفع التعريفة وسيتم إعادة التراخيص مرة أخرى.

وفى حالة رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقى الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا.

ومن جانبها ستقوم هيئة السرفيس بسحب السرفيس ورخصه من السائق فى حالة إثبات رفع تعريفة الركوب للمواطنين، أثناء التحميل بالطرق ووقف الرخصة بالكامل، أثناء ضبطه من قبل ضباط المرور بالمحاور سواء بالرحلات الداخلية أو الخارجية، لمنع جشع السائقين واستغلالهم للظروف الاقتصادية، التى دفعت البلاد لرفع أسعار المواد البترولية.

كما ستقوم قوات الأمن بتكثيف انتشارها بكل الطرق والميادين ومواقف السيارات، للعمل على ضبط تعريفة الركوب لمنع جشع قائدى سيارات الأجرة والسرفيس، ناصحًا المواطنين بالتوجه لأقرب خدمة مرورية أو كمين أمنى متواجد بالطريق لمنع أى تجاوزات يتم رصدها بالطرق.

كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة ضد السائقين لجميع المركبات الجشعين ومستغلى الظروف الاقتصادية للمواطنين، الذين يقومون بإنزالهم من داخل المركبة بسبب رفع تعريفة الركوب، وأنه فى حال عدم الانصياع لتلك الإجراءات والالتزام بالتعريفة التى حددتها محافظة القاهرة، يتعرض السائق المخالف لسحب الرخصة الخاصة بتلك المركبة.