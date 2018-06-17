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عامل يقتل شقيقته لرفضه خطبتها لأحد الأشخاص بالإسكندرية

الأحد، 17 يونيو 2018 11:31 ص
عامل يقتل شقيقته لرفضه خطبتها لأحد الأشخاص بالإسكندرية جثة - صورة أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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أقدم عامل على قتل شقيقته لرفضه خطبتها لأحد الأشخاص بالإسكندرية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية من مأمور قسم شرطة برج العرب من إحدى المستشفيات، بوصول "ع س م"  26 سنة عاملة مصابة بطعنة نافذة بالصدر وتوفيت.
 
 
وبالانتقال والفحص وسؤال والدها "س م ا"  57 سنة عامل، قرر بحدوث مشادة كلامية بين ابنته وشقيقها "م س م"  19سنة عامل، لرفضه خطبتها لأحد الأشخاص، و قام على إثرها بطعنها بسلاح أبيض "سكين " محدثا إصابتها التى أودت بحياتها.
 
وعلى الفور وجه اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير الأمن بسرعة ضبط الجانى وبالفعل تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والأداه المستخدمة، وبمواجهته اعترف وتم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى بالمستشفى، و كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.
 
 

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