ضبط 37 متهما وبحوزتهم 38 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بالمحافظات

شن قطاع الأمن العام حملة مكبرة استهدفت حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نجحت فى ضبط 37 متهما وبحوزتهم 38 قطعة سلاح نارى.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عن ضبط عدد 38 قطعة سلاح بحوزة 37 متهما.

وتم ضبط ( 5 ) بنادق آلية، وبندقية رصاص و( 9 ) بنادق خرطوش و (2) طبنجة و(21) فرد محلى الصنع ( 38) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، وخزينة بندقية آلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابات المختصة.. وجارى استمرار الحملات.