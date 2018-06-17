video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 01:19 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط 37 متهما وبحوزتهم 38 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بالمحافظات

الأحد، 17 يونيو 2018 12:32 م
ضبط 37 متهما وبحوزتهم 38 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بالمحافظات سلاح ـ أرشيفية
دينا الحسيني
إضافة تعليق

شن قطاع الأمن العام حملة مكبرة استهدفت حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نجحت فى ضبط 37 متهما وبحوزتهم 38 قطعة سلاح نارى.

 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عن ضبط عدد 38 قطعة سلاح بحوزة 37 متهما.

 

وتم ضبط ( 5 ) بنادق آلية، وبندقية رصاص و( 9 ) بنادق خرطوش و (2) طبنجة و(21) فرد محلى الصنع ( 38) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، وخزينة بندقية آلية.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابات المختصة.. وجارى استمرار الحملات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 3 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجوار بأخميم سوهاج

الامن العام

حملات امنيه

ضبط اسلحه

اخبار اليوم

مصر اليوم




لا تفوتك
وزيرة الصحة: الرئيس كلفنا بعلاج غير القادرين بكرامة على نفقة الدولة

وزيرة الصحة: الرئيس كلفنا بعلاج غير القادرين بكرامة على نفقة الدولة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة