ضبط 333 ألفا و509 مخالفات متنوعة فى حملات مرورية بالمحافظات

وجه قطاع الأمن العام حملات مرورية وانضباطية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكن خلال أسبوع من ضبط 333509 مخالفات مرورية متنوعة.

وتم المرور على مواقف سيارات " الأجرة، السرفيس " لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية، انتظار خاطىء" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين، وذلك لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر.

وأسفرت الجهود خلال الفترة من 9 حتى 15 يونيو الجارى عن ضبط (333509 ) مخالفات مرورية فتم ضبط (52233 الإدارة العامة للمرور - 50815 القاهرة - 48311 الجيزة - 17129 الإسكندرية- 2713 مطروح - 11795 البحيرة - 8205 الغربية- 8071 المنوفية- 11275 كفر الشيخ- 9615 القليوبية - 5907 الدقهلية - 7800 الشرقية - 4329 دمياط - 10342 الإسماعيلية - 12083 بورسعيد- 4477 السويس- 338 شمال سيناء- 4004 بجنوب سيناء 8457 الفيوم - 4880 بنى سويف - 17672 المنيا - 7577 أسيوط -905 الوادى الجديد - 3511 سوهاج - 6350 قنا - 8062 الأقصر -3566 أسوان- 3087 البحر الأحمر ).

وبلغ إجمالى مخالفات المواقف العشوائية (1828) زيادة التعريفة المقررة (4292) مواقف عشوائية،(54191) انتظار خاطئ،(2919) تحميل ركاب زيادة عن الحمولة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدا.