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الأحد، 17 يونيو 2018 01:18 م
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ضبط 321 متهما هاربا من أحكام وتحرير 144 مخالفة مرورية فى حملة بالبحيرة

الأحد، 17 يونيو 2018 12:03 م
ضبط 321 متهما هاربا من أحكام وتحرير 144 مخالفة مرورية فى حملة بالبحيرة حملات مرورية - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة ، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة,
 
 
وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور، عن ضبط321 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس .
 
 
كما تم تحرير 144 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية.

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