ضبط 3 من أصحاب محطات وقود لتجميعهم كميات كبيرة من المواد البترولية بالمنيا

فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط 3 من أصحاب محطات الوقود لتجميعهم كميات كبيرة من السولار والبنزين قبل بيعها بالسوق السوداء.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير البحث الجنائى يفيد ضبط عفت.م.ع 36 سنة صاحب محطة بدون ترخيص ومقيم بدائرة مركز مطاى، وذلك لإدارته محطة وقود بدون ترخيص وتجميعه كمية من السولار لإعادة بيعها بالسوق السوداء حيث تم ضبط 15000 لتر سولار و10000 لتر بنزين 92 و10000 لتر بنزين 80 ومصطفى.ح.ع 42 سنة صاحب محطة وقود ومقيم بدائرة مركز بنى مزار وذلك لقيامة بالتصرف فى كمية من السولار حصة المحطة ببيعها بالسوق السوداء، حيث تم ضبط 10000 لتر سولار وعبد الفتاح.ع.م سنة 56 صاحب محطة وقود ومقيم بدائرة مركز ملوى، وذلك لقيامة بالتصرف فى كمية من السولار حصة المحطة ببيعها بالسوق السوداء، حيث تم ضبط 2774 لتر سولار.