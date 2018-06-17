video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 09:09 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

ضبط 14 ألف لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى الدقهلية

الأحد، 17 يونيو 2018 07:28 م
ضبط 14 ألف لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى الدقهلية محطة وقود
الدقهلية - محمد حيزة
إضافة تعليق
 
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الدقهلية، حملة مكبرة على محطات الوقود بمركز ومدينة طلخا، عقب زيادة أسعار المحروقات التي أعلنتها الحكومة.
 
وتمكنت الحملة من ضبط 5000 لتر سولار، و4000 لتر بنزين 92، 5000 لتر بنزين 92 بكمية تعادل 14000 لتر مواد مدعمة بناحية المنيل التابعة لإدارة تموين طلخا، وتم تحرير محضر جنح طلخا لسنة 2018 لضبط محطة تموين سيارات بناحية المنيل بطلخا وتعمل بدون ترخيص مخالفة للقانون 109 لسنة 1980 والقانون 2 لسنة 2011 لحيازتها وتجميعها 5000 لتر سولار، 4000 لتر بنزين 92، 5000 لتر بنزين 80 بكمية تعادل 14000 لتر مواد مدعمة من قبل الدولة بناحية المنيل، وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع طفل وإصابة والدته وشقيقه بحادث سير فى الدقهلية

الدقهليه

المنصوره

محافظه الدقهليه

اخبار الدقهليه

اخبار المنصوره

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
وكيل أعمال محمد صلاح يعلن جاهزيته عبر تويتر

وكيل أعمال محمد صلاح يعلن جاهزيته عبر تويتر

فيديو جراف.. إزاى تقلل استهلاك بنزين عربيتك؟

فيديو جراف.. إزاى تقلل استهلاك بنزين عربيتك؟

صور.. كيف تقضى مصيف ممتعا؟.. 30 صورة ترصد أجمل المناطق السياحية بمصر.. الإسكندرية القبلة الأشهر للمصطافين.. رمال مطروح البيضاء لعشاق الهدوء.. الطبقة المتوسطة تفضل رأس البر وجمصة.. وأرض الفيروز وجهة الصفوة

صور.. كيف تقضى مصيف ممتعا؟.. 30 صورة ترصد أجمل المناطق السياحية بمصر.. الإسكندرية القبلة الأشهر للمصطافين.. رمال مطروح البيضاء لعشاق الهدوء.. الطبقة المتوسطة تفضل رأس البر وجمصة.. وأرض الفيروز وجهة الصفوة

المنتخب يخوض مرانه الأخير فى جروزنى قبل السفر إلى سانت بطرسبرج.. تمرير كرة اليد يثبت سلامة صلاح واللاعب يخضع لاختبار التحامات قبل مواجهة روسيا.. أحمد فتحى يغادر المران مصابا وطبيب الفراعنة يؤكد لحاقه بالمباراة

المنتخب يخوض مرانه الأخير فى جروزنى قبل السفر إلى سانت بطرسبرج.. تمرير كرة اليد يثبت سلامة صلاح واللاعب يخضع لاختبار التحامات قبل مواجهة روسيا.. أحمد فتحى يغادر المران مصابا وطبيب الفراعنة يؤكد لحاقه بالمباراة

ماهر عصام قصة جميلة حزينة..وداعا يا "أبو قلب طيب"

ماهر عصام قصة جميلة حزينة..وداعا يا "أبو قلب طيب"

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة