ضبط 14 ألف لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى الدقهلية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الدقهلية، حملة مكبرة على محطات الوقود بمركز ومدينة طلخا، عقب زيادة أسعار المحروقات التي أعلنتها الحكومة.

وتمكنت الحملة من ضبط 5000 لتر سولار، و4000 لتر بنزين 92، 5000 لتر بنزين 92 بكمية تعادل 14000 لتر مواد مدعمة بناحية المنيل التابعة لإدارة تموين طلخا، وتم تحرير محضر جنح طلخا لسنة 2018 لضبط محطة تموين سيارات بناحية المنيل بطلخا وتعمل بدون ترخيص مخالفة للقانون 109 لسنة 1980 والقانون 2 لسنة 2011 لحيازتها وتجميعها 5000 لتر سولار، 4000 لتر بنزين 92، 5000 لتر بنزين 80 بكمية تعادل 14000 لتر مواد مدعمة من قبل الدولة بناحية المنيل، وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء.