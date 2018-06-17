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ضبط مصنع ملابس بدون ترخيص فى حملة أمنية لمديرية أمن القليوبية

الأحد، 17 يونيو 2018 11:55 ص
ضبط مصنع ملابس بدون ترخيص فى حملة أمنية لمديرية أمن القليوبية اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط صاحب مصنع ملابس بدون إجراءات تراخيص ومخالفا للقانون للتهرب من الضرائب بقرية بالبر الشرقى بكفر شكر.

 

وتلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ضبط جرجس. ع. ج 52 سنة المسئول عن محل ملابس بمنطق البر الشرقى طريق تصفا ومقيم بمنطقة أبو حنس بمدينة كفر شكر، وذلك لإدارة المحل بدون ترخيص مخالفا للقانون رقم 45 لسنة 1994.

 

تحرر عن الواقعه المحضر رقم 4142 جنح مركز كفر شكر لسنة 2018 وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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